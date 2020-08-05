Трамп назвал позором коленопреклонение игроков НБА перед матчем

https://static.news.ru/photo/4d4bd516-d73f-11ea-84a9-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Doug Mills/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп считает позорной акцию игроков НБА с преклонением колена во время исполнения национального гимна перед матчами.

Считаю, что это позор... Для меня это неприемлемо. Когда вижу, что они стоят на коленях, просто выключаю игру, — цитирует его Clutch Points.

Трамп добавил, что имеет право так говорить, поскольку никто не сделал для чернокожего населения страны больше, чем он, разве что Авраам Линкольн. По словам президента, его заслугами являются и реформа уголовного правосудия, и лучшие показатели занятости населения в истории.

Также Трамп заявил, что необходимо «стоять за наш флаг, за наш гимн, за нашу страну» и сказал, что сам будет делать это. Те же, кто встаёт на колени во время исполнения гимна, проявляют неуважение к этим символам.

Движение Black Lives Matters, активисты которого выступают против насилия в отношении представителей негроидной расы, охватило протестами многие страны мира. Его сторонники встают на колени в знак признания вины перед афроамериканцами.

Это произошло после смерти в США афроамериканца Джорджа Флойда. Он пытался расплатиться поддельными купюрами в супермаркете и был задержан полицией. Один из стражей порядка наступил ему коленом на шею и держал около восьми минут. Афроамериканец потерял сознание и позже умер в больнице. Во многих городах США протесты переросли в массовые беспорядки.

Ранее во время протестов в американском Портленде один человек получил ножевое ранение. Пострадавший был госпитализирован. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов задержали человека, которого подозревают в совершении преступления, писал NEWS.ru.