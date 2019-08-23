https://static.news.ru/photo/2cd0afe0-c67a-11e9-8f13-fa163e074e61_660.jpg Фото: White House/via Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп, прибыв на саммит G7 во Францию, заявил, что у него всегда были хорошие отношения с коллегой Эмманюэлем Макроном. По словам американского лидера, несмотря на некоторые разногласия, они друг с другом ладят и даже имеют особые отношения.

У нас с Эмманюэлем, на самом деле, много общего. Мы были друзьями в течение долгого времени, — заявил Трамп.

Президент Соединённых штатов также выразил надежду на то, что главы стран придут к соглашениям по ряду вопросов в ходе мероприятия, сообщает Reuters .

Главы Франции и США встретились за рабочим завтраком перед открытием саммита «большой семёрки». Официальная часть стартует вечером.

Ранее президент Макрон анонсировал основные темы встречи. В центре внимания на ближайшие дни окажутся вопросы безопасности и экономики, сказал он. Также французский лидер выразил надежду на то, что при содействии партнеров, в том числе США, «удастся найти инструменты для перезапуска экономики и возобновления роста» стран G7.

Отдельно глава Пятой республики упомянул о желании обсудить проблему климатических изменений и взаимодействие в рамках Международной торговой палаты, спровоцировав при этом выражение легкого недовольства на лице Трампа, писал News.ru.