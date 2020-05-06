Трамп наложил вето на запрет воевать против Ирана

https://static.news.ru/photo/0f6ff5c4-7600-11ea-a93d-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Doug Mills/Keystone Press Agency

Президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию конгресса, которая запрещала применение военной силы против Ирана. По словам главы Белого дома, «это была очень оскорбительная резолюция».

Трамп добавил, что документ ограничивал его полномочия только военными действиями по защите страны, а это, по его мнению, неверно.

Мы живём во враждебном мире среди возникающих угроз, и конституция признаёт, что президент должен уметь предвидеть следующие шаги наших противников и принимать быстрые и решительные ответные меры. Вот что я сделал! — цитирует Трампа РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что США не удастся продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана, действие которого завершится в октябре. Так считает официальный представитель МИД страны Аббас Мусави. По его словам, иранская сторона надеется, что данный вопрос не будет поставлен на рассмотрение в СБ ООН, в ином случае Тегеран готов дать ответ.