Трамп и Эрдоган обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией

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Главы Соединённых Штатов Америки и Турции — Дональд Трамп и Реджеп Эрдоган — обсудили во время телефонных переговоров борьбу с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19).

Кроме того, лидеры затронули тему военного и политического сотрудничества двух государств, передаёт агентство «Анадолу». Особое внимание уделялось ситуацию в Ливии и Сирии. Политики договорились поддерживать установление мира и стабильности в регионах.

Ранее, как писал NEWS.ru, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обсудили сотрудничество в сфере разработки вакцины от коронавируса. Разговор также состоялся по телефону.

Помимо этого, глава РФ поблагодарил коллегу за содействие в возвращении на родину граждан РФ, находящихся в республике, а также за гуманитарную помощь ряду регионов России.