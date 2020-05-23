Трамп и Эрдоган обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией

Главы Соединённых Штатов Америки и Турции — Дональд Трамп и Реджеп Эрдоган — обсудили во время телефонных переговоров борьбу с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19).
Кроме того, лидеры затронули тему военного и политического сотрудничества двух государств,
Ранее, как писал NEWS.ru, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обсудили сотрудничество в сфере разработки вакцины от коронавируса. Разговор также состоялся по телефону.
Помимо этого, глава РФ поблагодарил коллегу за содействие в возвращении на родину граждан РФ, находящихся в республике, а также за гуманитарную помощь ряду регионов России.
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