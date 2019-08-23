Между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном состоялся телефонный разговор. Об этом говорится в распространённом сообщении Белого дома.
В преддверии саммита G7 они обсудили ряд вопросов, касающихся внешней политики и торгового взаимодействия, передаёт
Президент ожидает встречи с премьер-министром на саммите G7 в Биарицце, Франция, - приводятся в нем слова заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира.
Как ожидается, главной темой переговоров станет сотрудничество после выхода Великобритании из Евросоюза, а также новое торговое соглашение.
Ранее Трамп рассказал о своих отношениях с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По словам американского лидера, несмотря на некоторые разногласия, они друг с другом ладят и даже имеют особые отношения.