https://static.news.ru/photo/b248ba2a-c687-11e9-b9f3-fa163e074e61_660.jpg Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Дональд Трамп Фото: Zuma\TASS

Между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном состоялся телефонный разговор. Об этом говорится в распространённом сообщении Белого дома.

В преддверии саммита G7 они обсудили ряд вопросов, касающихся внешней политики и торгового взаимодействия, передаёт РИА Новости . Кроме того, американский лидер договорился с британским премьером о встрече.

Президент ожидает встречи с премьер-министром на саммите G7 в Биарицце, Франция, - приводятся в нем слова заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира.

Как ожидается, главной темой переговоров станет сотрудничество после выхода Великобритании из Евросоюза, а также новое торговое соглашение.

Ранее Трамп рассказал о своих отношениях с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По словам американского лидера, несмотря на некоторые разногласия, они друг с другом ладят и даже имеют особые отношения.