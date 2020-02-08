Администрация президента США обнародует 10 февраля бюджетную заявку на 2021 финансовый год, который начинается 1 октября. Документ, содержание которого стало известно ещё до момента публикации, предполагает сокращение ряда программ, считавшихся чрезвычайно важными, и увеличение средств на противодействие российской и китайской политике. Инициатива уже встретила критику видных представителей Демократической партии.
В очередном бюджетом запросе, на этот раз на новый финансовый год, администрация президента США Дональда Трампа предлагает Конгрессу повысить ассигнования на оборонные нужды на 0,3% (до общей суммы $740,5 млрд), а расходы невоенного характера сократить на 5% (до $590 млрд),
Интересно то, что запрос
Вероятно, оппозицию трамповское видение бюджета встретит и на этот раз. Демократическая партия, которая контролирует Палату представителей, обращает внимание на то, что запрос предполагает сокращение финансирования целого ряда соцпрограмм, в том числе тех, которые касаются медицинского страхования. Председатель бюджетной комиссии Палаты представителей Джон Ярмут (демократ от штата Кентукки) в своём
Конгресс будет твердо противостоять нарушению данных президентом обещаний и его игнорированию тех издержек, которые понесут граждане из-за его разрушительной политики, — говорит конгрессмен.
Не исключено, что дополнительные средства на противодействие России и КНР могу появиться благодаря ожидающейся оптимизации американского военного присутствия на территории Ближнего Востока и Южной Азии. Два года назад президентская администрация представила свою Стратегию национальной обороны, в которой предпочтение отдается получению преимуществ над такими сверхдержавами, как Россия и Китай. Впрочем, как
Президентский проект госбюджета представляет собой направленный Конгрессу запрос, в котором прорисовываются приоритеты исполнительной власти. Члены Палаты представителей и Сената Конгресса самостоятельно разрабатывают и утверждают правительственные расходы, после чего итоговый документ ложится на стол главы государства. Не исключено, что приоритеты Белого дома в новом запросе в очередной раз приведут к борьбе за бюджетные ассигнования.
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