Администрация президента США обнародует 10 февраля бюджетную заявку на 2021 финансовый год, который начинается 1 октября. Документ, содержание которого стало известно ещё до момента публикации, предполагает сокращение ряда программ, считавшихся чрезвычайно важными, и увеличение средств на противодействие российской и китайской политике. Инициатива уже встретила критику видных представителей Демократической партии.

В очередном бюджетом запросе, на этот раз на новый финансовый год, администрация президента США Дональда Трампа предлагает Конгрессу повысить ассигнования на оборонные нужды на 0,3% (до общей суммы $740,5 млрд), а расходы невоенного характера сократить на 5% (до $590 млрд), пишет Wall Street Journal. В частности, по этим данным, в запросе будет предложено увеличить на 12% расходы на Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства, а также снизить на 26% траты на Агентство по охране окружающей среды. Примерно $2 млрд потребуются администрации на создание стены на границе с Мексикой. Предложено, помимо этого, снизить дефицит федерального бюджета — примерно с $1 трлн до $966 млрд.

Интересно то, что запрос предлагает на 21% сократить объем помощи иностранным государствам, увеличив при этом те расходы, которые идут на противодействие России и Китаю. Так, на эту поддержку в 2021 году администрация президента США предлагает выделить только $44,1 млрд — на $11,6 млрд меньше, чем было заложено в нынешнем году. Однако, к примеру, помощь Украине предлагается сохранить на том же уровне. Помимо этого, президентская администрация попросит предоставить $700 млн Американской корпорации по финансированию международного развития, которая начала свою деятельность совсем недавно. Сама корпорация представляет собой банк, который оказывает помощь развивающимся странам в тесном взаимодействии с частным сектором. Предложение сократить помощь иностранным государствам содержалось и в предыдущих запросах Белого дома, однако эта инициатива регулярно наталкивалась на противодействие Конгресса.

Джон Ярмут Alex Edelman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вероятно, оппозицию трамповское видение бюджета встретит и на этот раз. Демократическая партия, которая контролирует Палату представителей, обращает внимание на то, что запрос предполагает сокращение финансирования целого ряда соцпрограмм, в том числе тех, которые касаются медицинского страхования. Председатель бюджетной комиссии Палаты представителей Джон Ярмут (демократ от штата Кентукки) в своём заявлении назвал проекты, которые Белый дом хочет урезать в финансировании, критически важными. По словам законодателя, они «помогают американским семьям и защищают экономическую и национальную безопасность». Он отметил, что запрос администрации США бьёт по таким программам, как медицинская Medicaid, продовольственная SNAP и социальная Social Security, которые, по словам Ярмута, помогают американцам сводить концы с концами.

Конгресс будет твердо противостоять нарушению данных президентом обещаний и его игнорированию тех издержек, которые понесут граждане из-за его разрушительной политики, — говорит конгрессмен.

Не исключено, что дополнительные средства на противодействие России и КНР могу появиться благодаря ожидающейся оптимизации американского военного присутствия на территории Ближнего Востока и Южной Азии. Два года назад президентская администрация представила свою Стратегию национальной обороны, в которой предпочтение отдается получению преимуществ над такими сверхдержавами, как Россия и Китай. Впрочем, как подчёркивает издание Politico, конкурентная борьба может дорого обойтись американскому госбюджету. Многие члены Конгресса опасаются возможной эскалации на «иранском» направлении, особенно после устранения в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани, который возглавлял силы «Кудс» в составе иранского Корпуса стражей Исламской революции. Это может потребовать новых расходов.

Президентский проект госбюджета представляет собой направленный Конгрессу запрос, в котором прорисовываются приоритеты исполнительной власти. Члены Палаты представителей и Сената Конгресса самостоятельно разрабатывают и утверждают правительственные расходы, после чего итоговый документ ложится на стол главы государства. Не исключено, что приоритеты Белого дома в новом запросе в очередной раз приведут к борьбе за бюджетные ассигнования.