Трамп: Байден хочет ввести режим самоизоляции на несколько лет

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Президент США республиканец Дональд Трамп обвинил своего соперника на предстоящих выборах демократа Джозефа Байдена в стремлении ввести в стране режим самоизоляции в связи с пандемией нового коронавируса.

Байден хочет ввести режим самоизоляции в нашей стране, возможно, на несколько лет. Сумасшествие! Не будет никаких режимов самоизоляции, — написал Трамп в Twitter-аккаунте.

Ранее Трамп утверждал, что победа Байдена на президентских выборах в Соединённых Штатах отсрочит появление американской вакцины от коронавируса.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года. Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден ведут активную полемику, часто выходя за рамки приличий. Глава Белого дома обвиняет своего потенциального соперника в коррумпированности и некомпетентности, тот в ответ вспоминает о сомнительных политических решениях Трампа,

Как писал NEWS.ru, бывший президент США Барак Обама обвинил Трампа в высоких показателях по заражению населения страны коронавирусом. По его словам, гражданам не следует ждать от нынешнего президента защиты во время пандемии.