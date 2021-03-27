Торгпред США: Байден не собирается отменять пошлины на китайские товары

https://static.news.ru/photo/52b9f160-8ff2-11eb-a9ce-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представитель США на торговых переговорах с КНР Катрин Тай заявила, что администрация президента Соединённых Штатов Джо Байдена пока не собирается отменять таможенные пошлины на поставляемые из Китая товары и услуги, введённые прошлым главой государства Дональдом Трампом.

В интервью The Wall Street Journal Тай отметила , что часто слышит мнение о необходимости отмены пошлин, но не разделяет его. По мнению торгпреда, резкий отказ от применения ограничительных тарифов навредит экономике. Тай подчеркнула, что процесс отмены пошлин должен быть продуман заранее, чтобы все игроки на рынке смогли адаптироваться к новым условиям.

Торгпред также указала, что пошлины являются действенным инструментом в переговорах с Пекином и направлены на то, чтобы выровнять несправедливую ситуацию в торговле.

Ни один переговорщик не станет отказываться от действенного рычага давления, — подчеркнула Тай.

Администрация Трампа фактически развязала торговую войну с Китаем. Вашингтон в 2018 году ввёл пошлины на импорт ряда китайских товаров. По данным Reuters, с июля 2018 года эта политика принесла американским импортёрам убытки на $71,6 млрд.

15 января 2020 года Вашингтон и Пекин подписали торговую сделку. Её первая фаза предусматривала закупки Китаем американской продукции на $76,7 млрд в течение первого года и на $123,3 млрд — в течение второго года действия соглашения.

В августе 2020 года Байден констатировал, что первая фаза сделки провалилась. Однако в декабре, после победы на выборах, он сообщил, что не планирует немедленных действий по изменению условий сделки или по отмене пошлин.

Ранее глава американского Госдепа Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон должен строить отношения с Пекином с позиции силы, передавал NEWS.ru.