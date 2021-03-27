В США заявили о необходимости строить отношения с Китаем с позиции силы

Соединённые Штаты считают, что отношения с Китаем необходимо строить с позиции силы. Об этом заявил глава американского Госдепа Энтони Блинкен.
В интервью CNN он
Очевидно, в наших отношениях с Китаем возникает всё больше нюансов, усиливающих конфронтацию. Они носят сопернический характер, однако есть сферы, где мы можем сотрудничать. Так или иначе, мы должны строить отношения с Китаем с позиции силы, — сказал Блинкен.
По словам госсекретаря, американская администрация должна быть едина в подходе к вызовам, которые представляет КНР. В этом случае с ними удастся справиться эффективно.
Также Блинкен высказался о возможных санкциях против КНР из-за пандемии коронавируса. Он допустил, что рестрикция не будут вводиться. Гораздо важнее, считает глава Госдепа, сделать всё возможное, чтобы предотвратить ещё одну пандемию и смягчить уже нанесённый болезнью ущерб.
Как ранее писал NEWS.ru, утечка из лаборатории в китайском городе Ухань доказана не на 100%, но, похоже, это единственный логический источник COVID-19, считает американский вирусолог Дэвид Ашер. По его словам, трое учёных из учреждения заразились в ноябре 2019-го.