В США заявили о необходимости строить отношения с Китаем с позиции силы

https://static.news.ru/photo/c4b387c0-8fcc-11eb-8e00-96000091f725_660.jpg Энтони Блинкен Фото: POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press

Соединённые Штаты считают, что отношения с Китаем необходимо строить с позиции силы. Об этом заявил глава американского Госдепа Энтони Блинкен.

В интервью CNN он подчеркнул , что американская администрация вряд ли будет принимать санкции против Китая из-за пандемии коронавируса. Но в целом отношения с КНР Блинкен охарактеризовал как конфронтационные.

Очевидно, в наших отношениях с Китаем возникает всё больше нюансов, усиливающих конфронтацию. Они носят сопернический характер, однако есть сферы, где мы можем сотрудничать. Так или иначе, мы должны строить отношения с Китаем с позиции силы, — сказал Блинкен.

По словам госсекретаря, американская администрация должна быть едина в подходе к вызовам, которые представляет КНР. В этом случае с ними удастся справиться эффективно.

Также Блинкен высказался о возможных санкциях против КНР из-за пандемии коронавируса. Он допустил, что рестрикция не будут вводиться. Гораздо важнее, считает глава Госдепа, сделать всё возможное, чтобы предотвратить ещё одну пандемию и смягчить уже нанесённый болезнью ущерб.

Как ранее писал NEWS.ru, утечка из лаборатории в китайском городе Ухань доказана не на 100%, но, похоже, это единственный логический источник COVID-19, считает американский вирусолог Дэвид Ашер. По его словам, трое учёных из учреждения заразились в ноябре 2019-го.