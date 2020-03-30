https://static.news.ru/photo/3ea14236-7244-11ea-928f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что власти Украины готовятся «провернуть аферу века». Она заключается в принятии закона об открытии рынка земли под прикрытием пандемии COVID-19.

Документ собираются принять на внеочередном заседании Рады, сообщила Тимошенко на своей странице в Facebook. Она отметила, что принятие закона позволит иностранцам скупить украинские чернозёмы.

И наша земля будет приносить свои плоды и прибыли не украинцам, а международным холдингам, которые давно положили на неё глаз, — говорится в её сообщении.

По мнению Тимошенко, на внеочередном заседании Рады людям расскажут, что только принятие закона позволит «получить очередной кредит и избежать дефолта». Это является обманом и циничной манипуляцией, считает политик. Власти Украины рассчитывают, что люди не выйдут на протест из-за карантина, отметила она.

Нам дадут в долг несколько миллиардов, а заберут ресурс, который не имеет цены! — объяснила депутат.

Ранее NEWS.ru сообщал, что украинский президент Владимир Зеленский заявил: Украине грозит упадок экономики и дефолт из-за коронавируса, а избежать этого можно, лишь приняв два закона. После чего страна получит не менее $10 млрд. Два закона, которые упоминает Зеленский, — это законопроекты о рынке земли и о невозвращении банков прежним владельцам.