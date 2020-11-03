Тимошенко предупредила о «настоящем терроре» на Украине

https://static.news.ru/photo/f13e3f1c-1d79-11eb-82f2-fa163e074e61_660.jpg Юлия Тимошенко Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Настоящий террор» начался на Украине из-за конфликта между президентом Владимиром Зеленским и Конституционным судом (КС) страны. Об этом заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

По её словам, в новой «войне за распределение полномочий и ресурсов» власти Украины забыли о главной беде — пандемии COVID-19.

Почему? Потому что вместо того, чтобы спасать своих граждан, президент сосредоточился на более «насущном» вопросе — он пытается подчинить себе последний до сих пор независимый государственный институт, — говорится в сообщении Тимошенко в Facebook.

Политик добавила, что на КС «обрушилось всё криминальное лобби» после того, как судьи стали рассматривать вопрос о продаже украинских земель. Тимошенко считает необходимым вывести КС из-под «террора» исполнительной власти.

Давайте защищать страну и её граждан, а не уничтожать остатки её государственности! — призвала лидер «Батькивщины».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Зеленский обратился к депутатам пропрезидентской партии «Слуга народа» по поводу своей идеи распустить КС. Он призвал нардепов проголосовать за законопроект о досрочном прекращении полномочий судей этого органа. По его словам, Украина может лишиться международной финансовой помощи, поддержки со стороны ЕС, НАТО и Международного валютного фонда, если доверие общества к КС не будет восстановлено.