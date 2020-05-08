Тимати предложил напомнить США о советском вкладе в Победу

https://static.news.ru/photo/5078e9ca-9209-11ea-933e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/Global Look Press

Российский рэпер Тимати обратил внимание на поздравление Белого дома с 75-летием освобождения Европы от нацизма, в котором сказано о победе США и Великобритании.

Тимур Юнусов призвал 15 миллионов своих подписчиков в Instagram перейти на страницу Белого дома и напомнить о вкладе советского народа в разгроме Третьего рейха.

Типа все сделали вид, что этого не видели, но мы-то мимо не пройдём. Моё предложение очень простое: переходим на страницу Белого дома и оставляем свои мысли в комментариях, — призвал фанатов Тимати.

Как писал NEWS.ru, 8 мая администрация президента США опубликовала праздничное видео, в котором Дональд Трамп напомнил о победе союзников, упомянув лишь США и Британию.

Российский сенатор Алексей Пушков возмутился поздравлением Белого дома, отметив, что «Гитлера мы сокрушили прежде всего, а потом уже они».