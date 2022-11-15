Тигрицу с тремя тигрятами сняли на видео в Индии

Фото: Andrei Kamenev/Russian Look/Global Look Press

Водитель в Индии встретил на дороге тигрицу с тремя тигрятами и успел снять их на видео. Ролик публикует Центр «Амурский тигр», уточняется, что встреча произошла в округе Адилабад штата Телангана.

На кадрах видно, что встреча человека и хищников произошла в темное время суток. Тигрица и трое малышей стоят на обочине дороги, а потом убегают, испугавшись света фар. В конце съемки все семейство усаживается на дороге и с любопытством наблюдает за приближающимся авто. Окончание встречи осталось за кадром.

Центр «Амурский тигр» часто публикует фото и видео своих «питомцев», которые обитают на Дальнем Востоке. На днях Центр показал гуляющего по трескучему морозу тигра в Хабаровском крае. При этом некоронованный властелин тайги ведет себя совершенно спокойно, как если бы проводил время под весенним солнышком.

Ранее два амурских тигра были замечены в приграничной с Россией китайской провинции Цзилинь, уезд Хуньчунь. Полосатые важно шли по дороге и с любопытством разглядывали автомобиль, из которого их снимали люди.