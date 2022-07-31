Принца Чарльза обвинили в получении £1 млн от семьи бен Ладена The Times: принц Чарльз получил £1 млн от брата бен Ладена

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Принц Чарльз

Старший сын королевы Великобритании Елизаветы II Принц Чарльз получил £1 млн от Бакра бен Ладена, сводного брата бывшего лидера «Аль-Каиды» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Усамы бен Ладена, пишет The Times. По дынным издания, принц Уэльский полностью проигнорировал возражения своих советников.

Отмечается, что Чарльз встретился с Бакром в резиденции членов британской королевской семьи Кларенс-хаусе осенью 2013 года, спустя два года с момента гибели Усамы бен Ладена. Там они заключили договор о безвозмездном пожертвовании в Благотворительный фонд принца (PWFC).

По словам главы фонда Иэна Чешира, пожертвование шейха было тщательно рассмотрено попечителями PWCF. Была проведена комплексная проверка, в ходе которой информацию запросили из широкого круга источников, включая правительство. Чешир отметил, что пятеро попечителей фонда одобрили получение пожертвования.

Решение принять пожертвование было полностью принято попечителями. Любая попытка предположить обратное вводит в заблуждение и неточна, — заявил Чешир.

Ранее стало известно, что принц Чарльз принял набитый деньгами чемодан от шейха Хамада бин Джассима бин Джабера Аль Тани, занимавшего пост премьер-министра Катара. Отмечается, что в дипломате находилось около €1 млн наличными. Аль Тани является противоречивой фигурой. Как признавался сам политик, он не исключает, что во время его премьерства Катар финансировал сирийское отделение «Аль-Каиды».