The Telegraph: Зеленский раскритиковал главкома за разгром ВСУ в Донбассе

Фото: Ukrainian Presidency Press Offic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал действия главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, пишет издание The Telegraph. Глава государства обвинил военного в разгроме украинских войск в Донбассе. Он призвал главкома не принимать серьёзные решения без его участия.

Глава государства разочарован поражениями ВС Украины в Донбассе. Также Зеленский призвал главкома не принимать серьёзные решения без его участия, — сказано в публикации.

Отмечается, что поводом для такого решения стал приказ Залужного, запрещающий передвижение резервистов.

Президент Украины уволил посла в Германии Андрея Мельника из-за обострения противоречий между двумя странами из-за поставок российского газа, написала ранее британская газета Express. Речь идёт о турбине Siemens, которую немецкое правительство пытается вернуть «Газпрому» для восстановления транзита топлива по «Северному потоку».

Отмечается, что Мельник только усугублял процесс переговоров между Киевом и Берлином. По словам автора материала, Киев утверждает, что это противоречит санкциям против Москвы. Мельник неоднократно позволял себе резкие высказывания в адрес немецких властей, например, он обозвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой».