Украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал действия главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, пишет издание The Telegraph. Глава государства обвинил военного в разгроме украинских войск в Донбассе. Он призвал главкома не принимать серьёзные решения без его участия.
Глава государства разочарован поражениями ВС Украины в Донбассе. Также Зеленский призвал главкома не принимать серьёзные решения без его участия, — сказано в публикации.
Отмечается, что поводом для такого решения стал приказ Залужного, запрещающий передвижение резервистов.
Президент Украины уволил посла в Германии Андрея Мельника из-за обострения противоречий между двумя странами из-за поставок российского газа, написала ранее британская газета Express. Речь идёт о турбине Siemens, которую немецкое правительство пытается вернуть «Газпрому» для восстановления транзита топлива по «Северному потоку».
Отмечается, что Мельник только усугублял процесс переговоров между Киевом и Берлином. По словам автора материала, Киев утверждает, что это противоречит санкциям против Москвы. Мельник неоднократно позволял себе резкие высказывания в адрес немецких властей, например, он обозвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой».