The Guardian: Путин стал сильнее благодаря санкциям Запада

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

Экономические санкции против России не возымели действия, а наоборот, сделали Москву еще сильнее, пишет обозреватель Саймон Дженкинс для британской газеты The Guardian. Он считает, что антироссийские рестрикции оказались контрпродуктивными и непродуманными. На фоне санкций, в западном мире разразился кризис, экономика плавно переходит в рецессию, а в ряде стран произошли смены премьеров и кабинетов министров.

Они сделали Путина сильнее: Россия увеличила экспорт в азиатские страны, что привело к беспрецедентному профициту ее платежного баланса, рубль стал одной из самых сильных мировых валют в этому году, укрепившись с января почти на 50 процентов, — подчеркнули в издании.

Ранее стало известно, что британский генерал-лейтенант в отставке Саймон Мэйолл заявил: жители Европы могут отказаться от идеи поддержки Украины. Такое решение может быть принято после реализации плана Еврокомиссии по снижению потребления газа на 15%, отметил он. Генерал считает, что в таком случае у европейцев возникнут сомнения в эффективности антироссийских санкций, вводимых Западом.