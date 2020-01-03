https://static.news.ru/photo/acec6c14-2e0d-11ea-8c4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jim Gordon/CC BY 2.0/wikipedia.org

Иранские власти репатриируют тело главы «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани через международный аэропорт Багдад.

#BREAKING Iran is right now repatriating #Soleimani 's body through Baghdad Airport — Reza Khaasteh (@Khaaasteh) 3 января 2020 г.

Как писал NEWS.ru, ранее экс-помощник бывшего американского лидера Барака Обамы по Ближнему Востоку, президент Международной кризисной группы Роберт Малли заявил, что президент США Дональд Трамп фактически объявил войну Ирану, отдав приказ о ликвидации Сулеймани.

Операцию в Багдаде, в результате которой погиб глава сил «Кудс», в Пентагоне назвали «решительными оборонительными действиями». В ведомстве отметили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Соединённых Штатов Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. Якобы Сулеймани «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».