Как писал NEWS.ru, ранее экс-помощник бывшего американского лидера Барака Обамы по Ближнему Востоку, президент Международной кризисной группы Роберт Малли заявил, что президент США Дональд Трамп фактически объявил войну Ирану, отдав приказ о ликвидации Сулеймани.
Операцию в Багдаде, в результате которой погиб глава сил «Кудс», в Пентагоне назвали «решительными оборонительными действиями». В ведомстве отметили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Соединённых Штатов Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. Якобы Сулеймани «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».