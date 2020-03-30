https://static.news.ru/photo/f1ae7cd6-7285-11ea-9d4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Узбекистане карантин из-за пандемии коронавируса стал причиной введения трансляции уроков для учеников школ.

С 30 марта из-за карантина по коронавирусу по нескольким местным телеканалам началась трансляция уроков для учеников l-ll классов, — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что телеуроки продолжительностью 15 минут проводятся на узбекском, русском, а на территории Каракалпакии и на каракалпакском языке. По мнению представителей Министерства народного образования республики, дистанционные уроки помогут ученикам продолжить процесс обучения.

По последним данным, в Узбекистане зафиксировано 145 случаев заражения коронавирусом, два человека скончались. Среди заражённых коронавирусом в Узбекистане оказались 11 врачей. Эти медицинские работники получат компенсацию по $10,5 тысячи, писал NEWS.ru.