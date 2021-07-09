Telegraph: подлодка РФ следила за авианосной ударной группой флота Британии

Российская подлодка следила за авианосной ударной группой британского флота в Средиземном море, когда она была в восточной части моря, сообщила газета Daily Telegraph.

По данным издания, британцам пришлось поднять вертолёты Merlin Mk2​​​, которые сбросили на воду радиогидроакустические буи для поиска субмарины. У военных были подозрения, что русские следят за авианосцем HMS Queen Elizabeth. Именно с него подняли один вертолёт. А второй пришёл на помощь в поисках со вспомогательного судна Fort Victoria.

Это произошло спустя четыре дня после инцидента в Чёрном море у берегов Крыма с эсминцем Defender.

Британские военные считают, что за их ударной группой следила дизель-электрическая подводная лодка из состава Черноморского флота РФ — по классификации НАТО — Kilo. Впрочем, в Минобороны страны операцию по поиску российской субмарины опровергли, там только сообщили, что для защиты ударной группы принимаются «решительные меры».

Российская разведка знает, кто принимал решение в провокации с эсминцем Defender в Чёрном море. Суть таких операций планируется у «старших товарищей за океаном». Об этом ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.