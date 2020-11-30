Тегеран назвал вбросом информацию о ликвидации командира КСИР в Ираке

https://static.news.ru/photo/61a9476c-33ad-11eb-89ed-fa163e074e61_660.jpg Саид Хатибзаде Фото: irna.ir

Официальный представитель МИД Исламской Республики Иран Саид Хатибзаде, комментируя данные о гибели командира Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, часть вооружённых сил страны) Муслима Шахдана, заявил, что это могло быть вбросом.

По-видимому, это (данные о ликвидации Муслима Шахдана. — NEWS.ru) вброс, однако на этот счёт должен высказаться представитель Генштаба Вооружённых сил Ирана. Тем не менее мы не слышали какой-то достоверной информации на этот счёт, — цитирует дипломата РИА Новости.

Накануне СМИ сообщили о гибели одного из командиров иранского Корпуса стражей Исламской революции Муслима Шахдана. По информации журналистов, убийство командира произошло в Ираке на границе с Сирией. Военный в сопровождении коллег проезжал на машине через пропускной пункт «Аль-Каим», когда по его машине ударил беспилотник. Кроме командира умерли ещё трое спутников.

Однако другое издание — ливанский телеканал Al Mayadeen — опровергло сообщения о ликвидации Шахдана.

Если публикации о гибели командира подтвердятся, это будет второй погибший командующий подразделением КСИР. США в начале года ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани, которого Вашингтон считает причастным к организации нападения на посольство США в Багдаде в конце декабря 2019-го. Иран в ответ нанёс удар по базам США в Ираке.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ликвидация командующего спецподразделением Корпуса стражей Исламской революции «Кудс» генерал-майора Касема Сулеймани стала закономерным итогом многочисленных нападений на базы США и попытки штурма посольства в Багдаде. Вашингтон решил пересечь «красную черту» и пойти на уничтожение легендарного иранского командира.