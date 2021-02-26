Замедление Гольфстрима может «подморозить» Европу и Америку

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Климатологи определили, что активность течения Гольфстрим и других североатлантических потоков упала до минимальных как минимум за тысячу лет показателей. Из-за этого климат в Европе и Америке может стать холоднее.

Круговорот течений в Атлантике сохранял стабильность до середины XIX столетия, когда закончился малый ледниковый период. С тех пор он начал терять силу. В середине XX века процесс ускорился. Если глобальное потепление продолжится, то система Гольфстрима к концу столетия потеряет ещё 34–45% своей мощи, что угрожает полной остановкой «конвейера течений», — заявил один из авторов исследовательского проекта, профессор Потсдамского университета (ФРГ) Штефан Рамшторф в материале для журнала Nature Geoscience.

«Конвейером течений» исследователи называют комплекс взаимосвязанных между собой глубинных процессов, переносящих массы воды по всему Мировому океану (МО). Он функционирует благодаря тому, что солёность и температура моря в разных уголках планеты отличается. Это заставляет течения «путешествовать» от экватора к полюсам, перенося с собой тепло и энергию. Более пресная и тяжёлая вода остывает у полюсов, «уходит» на глубину и возвращается обратно на экватор, где нагревается и «всплывает». После этого круг замыкается.

С 1960-го течения замедляются особенно быстро. Климатологи связали это с исключительно с человеческим фактором. Если тенденция сохранится и продолжится в ближайшее столетие, то учёные не исключили, что «конвейер течений» полностью остановится. Это радикально изменит погодные условия на Земле.

Накануне академик РАН, научный руководитель Южного научного центра РАН Геннадий Матишов считает, что жителей Земли ждёт малый ледниковый период. По мнению учёного, поскольку климат цикличен, периоды потепления сменяются периодами похолодания, то сейчас «климат повернулся в сторону холодного цикла». Своё утверждение он основывает на примере Северного полюса. Он утверждает, что тёплый период в Арктике закончился. Четыре года назад, когда он в августе посещал Северный полюс, вокруг были снежные торосы.

Ранее специалист Института физики атмосферы имени Обухова Александр Чернокульский разъяснил, с чем связано аномальное похолодание в России, а также в США и в странах Европы. Климатолог уверен, что это происходит из-за глобального потепления. По его словам, в ходе глобального потепления Арктика нагревается в два-три раза быстрее планеты в целом. Такой дисбаланс приводит к тому, что перепад температур между экватором и Северным полюсом сокращается, аномальные холода могут проникать дальше к югу и продолжаться дольше обычного, писал NEWS.ru.