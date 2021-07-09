Талибы захватили КПП на границе Афганистана с Ираном

Боевики движения «Талибан» (запрещено в России») сообщили о захвате главного пограничного перехода на границе Афганистана с Ираном. Об этом сообщает телеканал TOLOnews.

Речь идёт о КПП «Ислам-Кала». В течение дня боевики намерены восстановить работу погранперехода. Дополнительных комментариев о захвате талибами данной территории не приведено. МВД Афганистана опровергло эту информацию.

Напомним, 8 июля спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов провёл переговоры с делегацией политического офиса движения «Талибан». Как сообщили на сайте МИД России, в ходе встречи талибы заверили , что не будут нарушать границ государств Центральной Азии.

Ранее боевики «Талибана» заявили о захвате 169 районов в разных провинциях Афганистана. Об этом сообщил представитель движения Забиулла Муджахед. Утверждается, что был установлен контроль над 85% территории страны. Представители Министерства обороны Афганистана опровергли это заявление.