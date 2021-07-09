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Талибы захватили КПП на границе Афганистана с Ираном

09:38, 09 июля 2021
Фото: Saifurahman Safi/XinHua/Global Look Press
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Боевики движения «Талибан» (запрещено в России») сообщили о захвате главного пограничного перехода на границе Афганистана с Ираном. Об этом сообщает телеканал TOLOnews. 

Речь идёт о КПП «Ислам-Кала». В течение дня боевики намерены восстановить работу погранперехода. Дополнительных комментариев о захвате талибами данной территории не приведено. МВД Афганистана опровергло эту информацию.

Напомним, 8 июля спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов провёл переговоры с делегацией политического офиса движения «Талибан». Как сообщили на сайте МИД России, в ходе встречи талибы заверили, что не будут нарушать границ государств Центральной Азии. 

Ранее боевики «Талибана» заявили о захвате 169 районов в разных провинциях Афганистана. Об этом сообщил представитель движения Забиулла Муджахед. Утверждается, что был установлен контроль над 85% территории страны. Представители Министерства обороны Афганистана опровергли это заявление.

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