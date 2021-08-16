Талибы захватили Афганистан: главное

Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) захватили столицу Афганистана — Кабул, тем самым установив контроль над всей территорией страны. Президентский дворец был взят радикалами под контроль, а глава государства Ашраф Гани бежал в Оман. Подробнее о последних событиях в Афганистане — в материале NEWS.ru.

Падение крупных городов, хаос и бегство президента: главные события

Талибы начали наступление в крупные города Афганистана 12 августа. Сначала боевики захватили Кундуз, затем палвторой по величине афганский город Кандагар. В этот же день ими был взят Герат, который является третьим по величине городом страны.

К 15 августа талибы объявили о захвате девяти афганских городов за сутки. После этого радикалы начали наступление на Кабул. Город был захвачен за несколько часов. Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну: изначально сообщалось, что глава государства отправился в Таджикистан, позднее появилась информация, что он вылетел в Оман.

Талибы заявили о намерении объявить о создании Исламского Эмирата Афганистан. Так называлось частично признанное государство под контролем «Талибана» в 1996–2001 годах.

Захват столицы Афганистана боевиками вызвал хаос среди местного населения. Тысячи людей пытаются покинуть международный аэропорт Кабула. Число прибывающих в аэропорт людей растёт. Они пытаются попасть в самолёты, чтобы улететь, даже рискуя жизнями. Так, несколько человек зацепились за шасси воздушного судна и разбились при попытке улететь из страны.

Реакция международного сообщества

В МИД России назвали захват Кабула талибами неожиданностью. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов отметил, что в ведомстве исходили из того понимания, что афганская армия всё-таки будет ещё какое-то время оказывать сопротивление талибам. Он заявил, что Россия не будет спешить с признанием или непризнанием новых властей Афганистана.

Кабулов считает, что захват власти талибами — это не переход власти в стране по определённым договоренностям, а результат провала США в Афганистане. Он подчеркнул, что у России есть план «Б» по Афганистану, но пока МИД работает по принятой концепции. Кабулов не видит опасности в том, что ситуация в республике пойдёт по сценарию «Исламского государства» (организация запрещена на территории РФ).

Талибы взяли под охрану внешний периметр посольства России в Кабуле. Посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов встретится с координатором от руководства талибов по обеспечению безопасности, в том числе и посольства. По словам посла, представители «Талибана» заявили, что «ни один волос с головы российских дипломатов не упадёт».

Кабулов подтвердил, что обстановка в афганской столице «на удивление» спокойная. Отрядам талибов были даны инструкции не входить в дома и не трогать мирное население. Также Кабулов подчеркнул, что боевики движения «Талибан» гораздо более договороспособны, чем правительство в Кабуле.

Талибы мне давно показались гораздо более договороспособными, чем марионеточное кабульское правительство, — сказал он.

Президент США Джо Байден предостерёг талибов от атак на американскую миссию в Кабуле. Бывший глава Белого дома Дональд Трамп обвинил американского лидера и его администрацию в слабости и некомпетентности. Несмотря на то, что президент США поручил отправить пять тысяч американских военнослужащих в Афганистан для эвакуации гражданского населения, в том числе дипломатов из посольства Соединённых Штатов, Трамп остался недоволен его политикой. По его мнению, Байдену всего лишь следовало действовать в соответствии с заготовленным заранее для него планом. Экс-президент считает решения главы Белого дома неправильными и предсказывает для своей страны «позор, когда „Талибан“ поднимет свой флаг над посольством США в Кабуле».

Сейчас американские военные и их союзники обеспечивают безопасность международного аэропорта в Кабуле. Они открыли предупредительный огонь по афганцам в столичном аэропорту после того, как местные жители в панике выбежали на взлётно-посадочную полосу в попытке поскорее покинуть пределы страны. По последним данным, погибли пять человек.

«Они не смогут приструнить всех»

Известный востоковед-политолог Елена Супонина указывает на то, что «Талибан» будет требовать всей полноты власти. Специалист отмечает, что талибы высказали готовность к формированию переходного правительства страны под давлением международных посредников для отстройки афганской государственности. Но факту перспектива данных заявлений сомнительна.

Супонина отметила, что у боевиков наблюдается головокружение от успехов, так как их победа в Афганистане является серьёзным поражением США. Эксперт видит в этом палку о двух концах для талибов.

Они не смогут приструнить всех. Даже если они сумеют добиться на первых этапах полного контроля ситуации, то в последствии «Талибан» разругается со всеми, что спровоцирует новый виток внутреннего конфликта в стране. Елена Супонина Востоковед-политолог, арабист Востоковед-политолог, арабист

Ситуация в Афганистане обострилась после вывода военного контингента коалиции во главе с США. Пентагон заявил о выводе 90% войск из страны. Позднее Байден подчеркнул, что вывод военнослужащих из страны будет завершён 31 августа. По его мнению, США достигли в Афганистане «того, чего хотели». На фоне этих событий талибы сразу же активизировали свою деятельность.