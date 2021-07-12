Талибы захотели возродить практику телесных наказаний

Захватившие власть в Афганистане боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) планируют возродить практику телесных наказаний, но, скорее всего, откажутся от публичных казней. Об этом заявил представитель талибов мулла Нуруддин Тураби в интервью агентству Associated Press.

В конце 1990-х годов, когда в последний раз талибы были у власти в Афганистане, они практиковали публичные казни на стадионах. В частности, обвиняемым в воровстве отрубали руку, осуждённым за грабёж на шоссе ампутировали руку и ногу, а убийцам стреляли в голову родственники жертв. Тураби предостерёг мир от вмешательства в дела нового руководства Афганистана.

Все критиковали нас за наказания на стадионе, но мы никогда ничего не говорили об их законах и наказаниях. Никто не скажет нам, какими должны быть наши законы. Мы будем следовать исламу и будем устанавливать свои законы на основе Корана, — сказал он.

Он добавил, что телесные наказания в Афганистане планируется вернуть. По мнению Тураби, отрубание рук «необходимо для обеспечения безопасности».

16 августа «Талибан» захватил весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией провалились. После этого радикалы начали наступление на Панджшер.

Впоследствии талибы объявили о захвате мятежной провинции и завершении войны в Афганистане. Боевики также сообщили о формировании временного правительства, в котором должность премьер-министра занял Мохаммад Хасан Ахунд.