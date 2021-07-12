Талибы начали переговоры с осаждёнными силами в Панджшере

Боевики запрещённого в России радикального движения «Талибан» взяли в осаду силы сопротивления в афганской провинции Панджшер, заявил в Twitter официальный представитель движения Забихулла Муджахид.

Силы [талибов] заняли позиции недалеко от Панджшера со стороны регионов Бадахшан, Тахар и Андараб. Враг находится в осаде. Мы стремимся к мирному урегулированию, пытаемся решить вопрос путём переговоров, — говорится в сообщении.

По словам Муджахида, «Талибану» удалось очистить районы провинции Баглан, в которых ранее находились силы сопротивления. Противники талибов в социальных сетях распространяют сообщения о высоком боевом духе сопротивления и готовности противостоять боевикам. Указано, что помимо сил сопротивления против «Талибана» сражаются регулярные части правительственных войск. Общее число бойцов составляет несколько тысяч человек.

22 августа талибы отправили боевиков в Панджшер. Глава политического офиса движения «Талибан» Мухаммед Наим заявил, что основной целью является объединить страну под властью талибов, поскольку в Афганистане не должно быть разных режимов. Боевики поставили ультиматум лидеру сопротивления Ахмаду Масуду-младшему, который должен сдаться в течение четырёх часов, но он отказался это сделать.