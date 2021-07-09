Талибы озвучили свои цели в Афганистане

«Талибан» (запрещено в России«) собирается создать в Афганистане «свободную исламскую государственную систему». Об этом заявил официальный представитель политического офиса движения Мухаммад Наим. Его слова приводит РИА Новости.

Наим отметил, что талибы не собираются устанавливать контроль над всей территорией Афганистана.

Если бы нашей целью была власть и господство в каких-то сферах, мы бы достигли её в 2001 году, — подчеркнул он.

По его словам, «Талибан» стремится к освобождению страны и нации. Целью движения также является жизнь населения в рамках системы, основанной на национальных ценностях и интересах государства.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва отмечает резкое нарастание напряжённости на границе Таджикистана и Афганистана. Сторонам в Афганистане необходимо проявить сдержанность. В случае необходимости РФ примет меры для недопущения провокаций на границе Таджикистана и Афганистана. По словам Захаровой, боевики движения «Талибан» контролируют около двух третей границы Афганистана с Таджикистаном.