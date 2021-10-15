Талибы объявили о создании Верховного суда Афганистана

Захватившие власть в Афганистане боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) объявили о создании в стране Верховного суда. Главным судьей назначен высший толкователь канонов шариата Абдул Хаким Хаккани. Об этом сообщает агентство Aamaj News.

По данным издания, первым заместителем главного судьи назначен исламский богослов Мохаммад Касим Туркман.

Ранее в пятницу президент РФ Владимир Путин заявил, что пока не нужно торопиться с официальным признанием талибов. При этом, по его словам, с ними нужно взаимодействовать.