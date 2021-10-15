Талибы объявили о создании Верховного суда Афганистана
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
13:10, 15 октября 2021
Фото: Hussain Ali/Global Look Press
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Захватившие власть в Афганистане боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) объявили о создании в стране Верховного суда. Главным судьей назначен высший толкователь канонов шариата Абдул Хаким Хаккани. Об этом сообщает агентство Aamaj News.
По данным издания, первым заместителем главного судьи назначен исламский богослов Мохаммад Касим Туркман.
Ранее в пятницу президент РФ Владимир Путин заявил, что пока не нужно торопиться с официальным признанием талибов. При этом, по его словам, с ними нужно взаимодействовать.
16 августа «Талибан» окончательно захватил весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию. После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане и начали обустраивать страну. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.