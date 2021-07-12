«Талибан» рассказал об условиях прекращения огня в Афганистане

«Талибан» (запрещено в России) готов прекратить огонь в Афганистане только после достижения политической договорённости. Об этом заявил журналистам РИА Новости представитель политического офиса движения в Дубае Сухейль Шахин.

По его словам, переговоры проходят на основе Дохийского соглашения. По нему стороны обсудят дорожную карту политического урегулирования конфликта и только потом приступят к дискуссиям о прекращении огня. Он добавил, что процесс переговоров по политической дорожной карте всё ещё проходит.

Ранее делегация талибов приехала на переговоры в Москву. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры с талибами необходимы на фоне напряжённого развития ситуации в Афганистане. Он добавил, что президент России в курсе переговоров. Песков также не стал отвечать на вопрос о признании талибов в качестве правительства, если они займут всю страну.

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что Москва не будет принимать никаких мер, пока обострение обстановки в Афганистане не окажет влияние на ситуацию на территории союзников Москвы. Он напомнил, что талибы заняли пограничные посты на границе с Ираном и Таджикистаном.