Таксист объявил Харьков русским городом и спровоцировал скандал

Водитель такси в Харькове вступил в перепалку с пассажиркой из-за разговоров на украинском языке, а также из-за того, является ли Харьков украинским городом. Женщина рассказала об этом на своей странице в Facebook.

Всё началось с того, что женщина разговаривала по телефону на украинском языке. Пассажирка пожаловалась , что ей пришлось стерпеть много «агрессии». С её слов, водитель утверждал, что Харьков — «исконно русский город».

Таксист также высказался на тему языкового вопроса и утверждал, что украинский язык в городе «навязан». Он также посоветовал оппонентке спора «ехать в Бандерштадт».

Ранее уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень выступил за введение санкций против шести украинских телеканалов за трансляцию фильмов на русском языке. Трансляция фильмов на русском языке в настоящее время запрещена на Украине по новым нормам закона о госязыке.

Закон о государственном языке вступил в силу на Украине в июле 2019 года. Документ был принят Верховной радой, а подпись под ним поставил предыдущий президент страны Пётр Порошенко. Согласно документу, все культурные мероприятия в стране должны проводиться только на государственном языке. Для телеканалов установлена квота в 90% для передач на украинском языке.