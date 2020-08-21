Тайфун «Бави» набирает силу и идёт в направлении Корейского полуострова

https://static.news.ru/photo/d2e7a384-e45b-11ea-a54b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Park Jin Hee/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Тропический циклон «Бави», который сформировался в Тихом океане к востоку от Тайваня, смещается в сторону Корейского полуострова. Об этом сообщает метеорологическая обсерватория Гонконга.

По состоянию на 16:00 (11:00 по Москве) его эпицентр находился в 200 км восточнее Тайбэя. Специалисты говорят, что далее он будет смещаться со скоростью 3,3 м/с по направлению к Восточно-Китайскому морю и постепенно усиливаться.

К 26-27 августа «Бави» приблизится к Корейскому полуострову. В зоне его влияния также, вероятно, окажутся японские острова. «Бави» стал восьмым по счету тихоокеанским тайфуном в этом сезоне. Название он получил в честь живописных гор на севере Вьетнама.

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