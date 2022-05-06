TAC: США хотят добиться мирового господства за счёт конфликта на Украине

Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

США хотят захватить мировое господство путём эскалации конфликта на Украине, заявил обозреватель издания The American Conservative Эндрю Басевич. По словам журналиста, Вашингтон попытался перекроить украинское государство на манер Соединённых Штатов Америки. Однако пока этого не получилось сделать, так как сами США страдают от серьёзных идеологических, экономических и культурных» проблем, считает Басевич.

Элите конфликт на Украине даёт возможность избавиться от разочарований периода после холодной войны в пользу обнадёживающих сентенций, взятых прямиком из лучших выдержек концепции «американского века», — пояснил он.

По мнению Басевича, американские власти используют исторические отсылки к временам Второй мировой войны при описании украинского кризиса. Так, президент США Джо Байден превратился во Франклина Рузвельта, который поддерживал конфликтующие стороны путём продажи вооружения.

Лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман заявил, что Штаты «снова стали арсеналом демократии», а сопротивление российской военной спецоперации «послужит наглядным уроком для западных врагов демократии», — говорится в тексте статьи.

Однако, несмотря на громкие слова аналитиков о борьбе за свободу, спецоперация РФ на Украине «не позволит США перестроить мир заново», резюмировал Басевич.

Ранее американский экономист Джеффри Сакс заявил, что Вашингтон допускает серьёзную ошибку, вмешиваясь в ситуацию на Украине. Неправильно, что США подталкивают Киев к силовому решению, при этом отказываясь от решения по дипломатической линии, отметил он.