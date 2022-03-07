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Сын Трампа посмеялся над «успехами» Байдена и армии Украины

06:19, 08 марта 2022
Сын Трампа посмеялся над «успехами» Байдена и армии Украины
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Сын экс-президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-младший опубликовал коллаж из фотографий, чем высмеял действующего хозяина Белого дома Джо Байдена и заявления украинской стороны о ходе спецоперации России. Каждый из снимков говорит о событии, которого не было, заявил сын политика в Telegram.

Вещи, которых на самом деле никогда не было, — написал Трамп-младший.

Он разместил к фотографии Джо Байдена подпись «81 миллион голосов», напомнив об официальных итогах последних президентских выборов в США.

Три других снимка связаны с ситуацией на Украине. На первом изображён военный пилот с подписью «призрак Киева». Власти Украины утверждали о его якобы успехах в воздушных боях с ВКС России, однако доказательств так и не представили.

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