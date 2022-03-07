Сын Трампа посмеялся над «успехами» Байдена и армии Украины

Токио заявил о вводе запрета на экспорт в Россию нефтеперерабатывающего оборудования. В японском МИД отметили, что ограничительная мера включена в новый пакет санкций на фоне ситуации на Украине, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что новый пакет ограничительных мер против России включает в себя и персональные санкции в отношении 20 россиян. Вместе с Россией под ограничения Токио попала Белоруссия, к гражданам которой...