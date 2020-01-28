Принц Эндрю Принц Эндрю Фото: Andrew Mccaren/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британский принц Эндрю никак не сотрудничает с властями США, которые занимаются расследованием дела покойного миллиардера Джеффри Эпштейна, обвинённого в вовлечении несовершеннолетних в занятия проституцией.

Сотрудники ФБР и американские федеральные прокуроры обращались к юристам сына Елизаветы II, так как хотели допросить их клиента.

Принц Эндрю обеспечил нулевое сотрудничество, — заявил прокурор Джеффри Берман.

Он не стал уточнять, когда именно власти Соединённых Штатов вызывали принца Эндрю на допрос. В Букингемском дворце отказались от комментариев по поводу сложившейся ситуации, отмечает Reuters. Сам сын королевы Великобритании в ноябре 2019 года заявлял о готовности, в случае необходимости, сотрудничать с представителями любых правоохранительных органов, ведущих расследование.

Ранее друзья герцога Йоркского рассказали, что принц никогда не был педофилом, однако у него было более тысячи любовниц. Его друг Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме. Надзиратели нашли его мёртвым в камере 10 августа 2019 года. Финансиста обвиняли в том, что он совращал десятки несовершеннолетних девушек, после чего расплачивался с ними сотнями долларов наличными. Часть из них он сделал вербовщицами, чтобы они приводили новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. Свою вину Эпштейн так и не признал, писал NEWS.ru.

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