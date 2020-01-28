https://static.news.ru/photo/3c39e710-41a6-11ea-98ac-fa163e074e61_660.jpg Принц Эндрю Фото: Andrew Mccaren/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британский принц Эндрю никак не сотрудничает с властями США, которые занимаются расследованием дела покойного миллиардера Джеффри Эпштейна, обвинённого в вовлечении несовершеннолетних в занятия проституцией.

Сотрудники ФБР и американские федеральные прокуроры обращались к юристам сына Елизаветы II, так как хотели допросить их клиента.

Принц Эндрю обеспечил нулевое сотрудничество, — заявил прокурор Джеффри Берман.

Federal prosecutors and the FBI have asked to interview Prince Andrew about Jeffrey Epstein but despite his public offer to cooperate he has not responded, US Attorney Geoff Berman said pic.twitter.com/GxufRQLjBH — Aaron Katersky (@AaronKatersky) January 27, 2020

Он не стал уточнять, когда именно власти Соединённых Штатов вызывали принца Эндрю на допрос. В Букингемском дворце отказались от комментариев по поводу сложившейся ситуации, отмечает Reuters. Сам сын королевы Великобритании в ноябре 2019 года заявлял о готовности, в случае необходимости, сотрудничать с представителями любых правоохранительных органов, ведущих расследование.

Ранее друзья герцога Йоркского рассказали, что принц никогда не был педофилом, однако у него было более тысячи любовниц. Его друг Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме. Надзиратели нашли его мёртвым в камере 10 августа 2019 года. Финансиста обвиняли в том, что он совращал десятки несовершеннолетних девушек, после чего расплачивался с ними сотнями долларов наличными. Часть из них он сделал вербовщицами, чтобы они приводили новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. Свою вину Эпштейн так и не признал, писал NEWS.ru.