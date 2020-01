Сотрудники ФБР и американские федеральные прокуроры обращались к юристам сына Елизаветы II, так как хотели допросить их клиента.

Federal prosecutors and the FBI have asked to interview Prince Andrew about Jeffrey Epstein but despite his public offer to cooperate he has not responded, US Attorney Geoff Berman said pic.twitter.com/GxufRQLjBH