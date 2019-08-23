https://static.news.ru/photo/705130dc-c68e-11e9-ad4b-fa163e074e61_660.jpg Герцог Йоркский Эндрю Фото: Chatham House/Wikimedia Commons

Второго сына королевы Великобритании Елизаветы II Эндрю, который ранее уже оказался в центре скандала, связанного с именем американского бизнесмена Джеффри Эпштейна, обвинили в излишней любвеобильности.

Друзья герцога Йоркского рассказали, что принц никогда не был педофилом, однако у него было более тысячи любовниц.

Он не увлекался девочками-подростками, — цитирует Mirror слова друзей принца Эндрю.

Британские СМИ подозревают, что сын английской королевы и Эпштейн занимались совращением малолетних девочек.

Ранее News.ru сообщил, что смерть влиятельного американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвинённого в педофилии, случилась в слишком подходящее время, чтобы публика поверила в совпадение. Официальной причиной его гибели в собственной тюремной камере называется самоубийство, однако сторонники конспирологических теорий верят, что он мог быть убит, потому что знал слишком много секретов сильных мира сего.