Второго сына королевы Великобритании Елизаветы II Эндрю, который ранее уже оказался в центре скандала, связанного с именем американского бизнесмена Джеффри Эпштейна, обвинили в излишней любвеобильности.
Друзья герцога Йоркского рассказали, что принц никогда не был педофилом, однако у него было более тысячи любовниц.
Он не увлекался девочками-подростками, — цитирует Mirror слова друзей принца Эндрю.
Британские СМИ подозревают, что сын английской королевы и Эпштейн занимались совращением малолетних девочек.
Ранее News.ru сообщил, что смерть влиятельного американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвинённого в педофилии, случилась в слишком подходящее время, чтобы публика поверила в совпадение. Официальной причиной его гибели в собственной тюремной камере называется самоубийство, однако сторонники конспирологических теорий верят, что он мог быть убит, потому что знал слишком много секретов сильных мира сего.