Смерть влиятельного американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвинённого в педофилии, случилась в слишком подходящее время, чтобы публика поверила в совпадение. Официальной причиной его гибели в собственной тюремной камере называется самоубийство, однако сторонники конспирологических теорий верят, что он мог быть убит, потому что знал слишком много секретов сильных мира сего. Среди этих теорий есть и самые невероятные, например, о том, что к случившемуся с Эпштейном приложила руку Россия.

Тело 66-летнего Эпштейна обнаружили утром 10 августа в собственной камере. Он ожидал суда по обвинению в секс-торговле несовершеннолетними, максимальный срок по которому составляет 45 лет заключения. Накануне смерти финансиста суд опубликовал многостраничное досье по его делу. В них одна из жертв Эпштейна Вирджиния Джиуффр утверждает, что миллиардер принуждал её заниматься сексом с экс-губернатором Нью-Мексико Билом Ричардсоном, бывшим лидером фракции демократов в Сенате Джорджем Митчелом и многими другими влиятельными мужчинами.

Их была целая куча, всех и не упомнишь, — заявила мисс Джиуффр, согласно судебному досье. — Вся моя жизнь вертелась вокруг ублажения этих мужчин в угоду Жислен (дочь медиамагната Роберта Максвелла и многолетняя подруга Эпштейна — News.ru) и Джеффри. Вся их жизнь была завязана на сексе.

Хотя в иске Джиуффр не упоминаются самые известные друзья Эпштейна — экс-президент Билл Клинтон, нынешний глава Белого дома Дональд Трамп и сын королевы Елизаветы II принц Эндрю — американская публика не поверила, что они ни разу не участвовали в печально известных секс-вечеринках, организованных Эпштейном. Показания скандального финансиста могли порушить жизнь и карьеру многим сильным мира сего.

Vanessa Carvalho/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вопросы американцев вызвали и обстоятельства смерти Эпштейна. Сначала тюремщики обнаружили у заключённого синяки на шее и, решив, что он пытался совершить самоубийство, поместили его под специальное наблюдение. Однако спустя неделю Эпштейна вернули в обычные условия, где он спокойно мог вернуться к задуманному. По словам генпрокурора Уильяма Барра, смерть заключённого вызывает большие вопросы и будет тщательно расследована.

Слишком своевременный уход из жизни Эпштейна породил вал конспирологических теорий. Самая популярная из них завязана на том, что к его гибели причастен Билл Клинтон. Хэштэг ClintonBodyCount (список трупов Клинтона) сразу же после сообщений о загадочном суициде набрал огромную популярность в Twitter. Эта фраза возникла ещё в 1993 году, когда юрист и общественный активист Линда Томпсон составила список из 34 людей, которые были связаны с Клинтонами... и умерли. Неоспоримых доказательств тому, что к их смерти приложил руку экс-президент, она не приводила, но конспирологическим теориям они, по большому счёту, и не нужны.

К сторонникам этой версии присоединился даже Дональд Трамп, ретвитнув запись комика Терренса Ульямса.

Совершил самоубийство во время 24-часового наблюдения? Ага! Как так получилось, что у Джеффри Эпштейна была информация на Билла Клинтона, а теперь он мёртв?

Впрочем, с этим сравним по популярности и другой хэштэг — TrumpBodyCount (список трупов Трампа). Многочисленные фото, на которых нынешний президент позирует со скандальным финансистом, не оставляют сомнений, что когда-то они были весьма близки. Правда, Трамп сегодня утверждает, что рассорился с Эпштейном много лет назад.

Другая теория гласит, что на самом деле миллиардер-педофил жив и сбежал на Ближний Восток, а самоубийство было инсценировано его влиятельными друзьями.

И наконец, совсем уж странную версию предложил телеведущий с канала NBC Джо Скарборо, который на протяжении двух лет обсуждал «сговор» Трампа и России в своём шоу. Он намекнул на то, что похоронить секреты президента вместе с их обладателем Трампу помогла Москва.

Дональд Трамп Kevin Dietsch/Consolidated News Photos/Global Look Press

Он, по сообщениям, пытался убить себя две недели назад. И ему позволили довершить начатое сейчас? Враньё! — отреагировал Скарборо в Twitter. — Человек, у которого была информация, достаточная для того, чтобы уничтожить богатых и влиятельных людей, окончил свою жизнь за решёткой. Как предсказуемо... по-русски.

Хотя главный обвиняемый по делу о торговле несовершеннолетними девушками мёртв, эта история далека от завершения. Два факта не дадут скандалу тихо сойти на нет. По данным газеты Daily Mirror, Эпштейн вёл подробный дневник, в котором описывал свои отношения с властьимущими. Судя по всему, его товаром были не только девочки-подростки, но компромат на богатых и знаменитых. Кроме того, другие жертвы финансиста не собираются сдаваться.