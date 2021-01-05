Сын актрисы из «Гарри Поттера» заразился коронавирусом

https://static.news.ru/photo/0123d91c-4f68-11eb-8265-fa163e074e61_660.jpg Джесси Кейв Фото: jessiecave/instagram.com

Британская актриса Джесси Кейв, исполнившая роль Лаванды Браун в серии фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, рассказала, что у её ребёнка выявили коронавирусную инфекцию.

Женщина опубликовала снимки из больницы, в которой находится малыш Тенн. Он родился в октябре 2020 года. В верхней половине фотографии заснят ребёнок в кроватке, а на в нижней части снимка лежит iPad с выступлением премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, в котором политик объявил о новом карантине.

У бедного малыша обнаружили коронавирус. Он в порядке. Я очень не хотела возвращаться в больницу так быстро после травматичных родов, — написала Кейв.

Она попросила подписчиков пожелать её ребёнку скорейшего выздоровления. Молодая мать подчеркнула, что новый штамм очень мощный и заразный.

Как писал NEWS.ru, ранее детский доктор и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как распознать коронавирус у детей. По его словам, инфекция у маленьких пациентов имеет такие же симптомы как и ОРВИ. Дети могут страдать рвотой и диареей. Опасность заключается в том, что возбудитель болезни длительное время выделяется вместе с испражнениями. Комаровский подчеркнул, что почти все случаи смерти детей от коронавируса были связаны с тяжёлыми патологиями, которые не имели отношение к вирусу.