Свыше 30 стран мира запросили у России аппараты ИВЛ

https://static.news.ru/photo/f05ba244-7b1f-11ea-8bff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Свыше 30 государств обратились к России с просьбами о поставках аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Об этом рассказал замглавы Минпромторга Олег Бочаров.

Он отметил, что отечественные предприятия сейчас наращивают производство медтехники «как в Великую Отечественную войну». Например, в апреле выпуск медицинского оборудования планируется увеличить в восемь раз, а в мае — в 25.

Мы хотим использовать эту ситуацию для того, чтобы выйти на международные рынки, — цитирует замминистра РИА Новости.

По словам Бочарова, у России есть всё, чтобы сконцентрироваться не только на производства аппаратов ИВЛ, но и иных сложных медицинских приборов.

Ранее NEWS.ru писал, что о помощи в борьбе с коронавирусом Москву попросили власти Белоруссии. Речь, в частности, шла о поставках аппаратов ИВЛ, тестов и медицинских масок.