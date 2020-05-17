Священники в честь Дня святости семьи окропили Тбилиси святой водой

https://static.news.ru/photo/a8adfb6e-9833-11ea-a9da-fa163e074e61_660.jpg Фото: W. Korall/Global Look Press

По благословению патриарха Грузии Илии II священнослужители проводят шествие по тбилисским улицам с иконами. В честь празднования Дня святости семьи они окропили город святой водой. Об этом сообщила пресс-служба патриарха.

Праздник отмечается в Грузии 17 мая по инициативе Католикоса-Патриарха Грузии Илии II с 2013 года. В этот день несколько тысяч православных священников прорвали кордон на проспекте Руставели в Тбилиси и напали на проводивших акцию представителей ЛГБТ-сообществ.

На воскресной литургии Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II благословит семьи, жителей столицы и всей Грузии. По его благословению духовные лица объедут город с иконами и святой водой и благословят население, — цитирует заявление РИА Новости.

Отмечается также, что трансляцию шествия показывали все ведущие телекомпании Грузии.

Как писал NEWS.ru, ранее премьер Грузии Георгий Гахария сообщил о планах по отмене режима чрезвычайного положения в стране. Он был введён из-за пандемии коронавируса. Его действие завершится 22 мая 2020 года.