Священника в одних чулках застали за изнасилованием пылесоса Британского священника Джона Джеффса обвинили в изнасиловании пылесоса

Фото: P Deliss / Godong/Global Look Press

74-летнего британского священника Джона Джеффса обвинили в непристойном поведении за совокупление с пылесосом марки Henry Hoover в баптистской церкви. Свидетель этого поступка подал в суд на священнослужителя и потребовал от него компенсацию за моральный ущерб, сообщает Independent.

Отмечается, что Джеффс совершил правонарушение в 2020 году. Свидетель заявил, что проходил мимо офиса священнослужителя и увидел его почти полностью обнаженным. Единственным элементом гардероба, который он обнаружил на нем, были чулки. Тот стоял между двумя стульями и «вонзался» в пылесос марки Henry Hoover. Прихожанин признался, что получил психологическую травму от увиденного.

Суд приговорил Джона Джеффса к полутора годам принудительных работ и обязал его выплатить 845 фунтов стерлингов за судебные издержки и 200 фунтов стерлингов пострадавшему в качестве компенсации за моральный ущерб.

Ранее стало известно, что бразильский анестезиолог Джованни Квинтелла Безерра был арестован в Рио-де-Жанейро по подозрению в изнасиловании своей пациентки. В руки сотрудникам полиции попала компрометирующая видеозапись, записанная медсестрами лечебного заведения. На ней видно, что специалист совершал акт орального изнасилования во время проведения кесарева сечения женщине.