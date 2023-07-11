Еще одна страна НАТО отказалась поставлять кассетные боеприпасы Украине Премьер Великобритании Сунак отказал Байдену в поставке кассетных боеприпасов Украине

Фото: Steve Taylor/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Премьер Великобритании Риши Сунак и Джо Байден

Премьер Великобритании Риши Сунак отказал президенту США Джо Байдену в поставке кассетных боеприпасов Украине, сообщает Politico со ссылкой на представителя главы британского правительства. По его словам, Лондон будет соблюдать обязательства по запрету производства или использования таких вооружений.

Премьер-министр Великобритании заявил президенту США в понедельник, что Великобритания будет выполнять свои обязательства по договору о запрещении производства или использования спорных боеприпасов, — говорится в публикации.

На прошлой неделе президент США одобрил поставки кассетных боеприпасов на Украину. Заместитель помощника министра обороны странны Лора Купер сообщила законодателям, что Пентагон определился: кассетные боеприпасы будут полезны украинской армии.

В то же время глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила, что Германия отказалась предоставлять Украине кассетные боеприпасы. По ее словам, страна остается членом Конвенции, которая предусматривает запрет на их использование, производство и передачу. С позицией Бербок согласился и министр обороны Германии Борис Писториус, подчеркнув, что не ему оценивать решение Вашингтона, который, как и Россия, Украина и Китай не подписывали Конвенцию.