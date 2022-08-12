Сухогруз Razoni с украинским зерном отправился из Турции в Египет

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Сухогруз Razoni — первое судно с зерном, вышедшее из порта Одессы после достижения в Стамбуле продуктовой сделки, покинуло турецкий Мерсин и взяло курс на Египет, сообщает сервис отслеживания маршрутов MarineTraffic. Предполагается, что Египта судно достигнет вечером 12 августа, но порт прибытия не уточняется.

В турецкий порт Мерсин сухогруз с 26 тысячами тонн кукурузы прибыл накануне. Там, согласно информации судоходной компании Toros, из его трюмов было выгружено 1,5 тысячи тонн зерна. После этого судно направилось в сторону Египта.

Razoni вышел из порта Одессы 1 августа. Первоначально он должен был направиться в Ливан, но 8 августа стало известно, что ливанский заказчик отказался от груза из-за более чем пятимесячной просрочки поставки.

Ранее сообщалось, что еще два сухогруза с украинским зерном вышли из портов страны. Так, из порта Южный судно Sakura с 11 тысячами тонн сои направилось в Италию. Из Черноморска вышел сухогруз Arizona, который доставит около 48,5 тысячи тонн зерна в турецкий порт Искендерун.