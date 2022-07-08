Судимые и наркозависимые: RaHDit выложили новые данные о разведке Украины Хакеры группы RaHDit выложили данные еще 2,5 тысячи сотрудников разведки Украины

Новые данные о сотрудниках Главного управления разведки (ГУР) военного ведомства Украины опубликовала групировка хакеров RaHDit («Злые русские хакеры»). Во второй по счёту публикации содержатся данные ещё 2500 человек. Информация содержит в том числе криминальные характеристики сотрудников разведки. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее группировка уже выкладывала в публичный доступ данные о тысяче сотрудников ГУР. В новой публикации содержится информация о родственниках разведчиков, а также о лицах, получавших разного рода выплаты со счетов управления. При этом в RaHDit заявили, что не станут предавать гласности информацию о несовершеннолетних членах семей работников разведки.

Кроме того, новая публикация содержит криминальные характеристики сотрудников. Среди представителей украинской разведки есть наркозависимые, судимые за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия, квартирные кражи, изнасилования.

Хакеры отметили, что информация о лицах, контактировавших с сотрудниками ГУР, была передана в правохранительные органы.

В первой публикации хакеры раскрыли данные разведчиков, работающих в посольских резидентурах в РФ, Индии, Австрии, Вьетнаме, ЮАР, Италии, Турции, Иране.