Судьи Перу обвинили Гейтса, Сороса и Рокфеллеров в пандемии COVID-19

https://static.news.ru/photo/8b771afc-544f-11eb-9581-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Судьи Высшего апелляционного суда в Перу вынесли резолюцию, согласно которой пандемия коронавируса была «создана преступными элитами, доминирующими в мире». В качестве элит судьи Чинчи и Писко назвали Билла Гейтса, Джорджа Сороса и Рокфеллеров.

Заключение суда было вынесено в постановлении о продлении срока предварительного содержания под стражей человеку, обвиняемому в изнасиловании. Судьи ссылаются на то, что из-за пандемии был парализован «уголовный процесс во всём мире». А виновники пандемии — «криминальные элиты», которые «доминируют в мире».

Она парализовала деятельность почти во всех странах. <...> Таким образом, ни одно мировое правительство, физические и юридические лица, ни защита обвиняемых не могут утверждать, что эта пандемия имеет свойство «предсказуемости», за исключением создателей нового мирового порядка, таких как Билл Гейтс, Сорос, Рокфеллер и другие, которые управляли ею и продолжают руководить в условиях крайней секретности в своём окружении и в глобальных корпорациях, с прицелом на проект 2030, — цитирует часть резолюции радиостанция RPP.

Защита обвиняемого, по делу которого была вынесена такая резолюция, уже подала протест на постановление. Адвокаты уверены, что вместо аргументов по существу в нём использованы только спекулятивные суждения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Минздрав Перу в конце декабря прошлого года заявил о регистрации 3604 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, таким образом, общее число заболевших преодолело планку в 1 млн человек.