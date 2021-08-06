Мужчина провёл два года в психбольнице из-за ошибки судьи

Бездомный из США Джошуа Спристерсбах по ошибке судьи провел два года в психиатрической лечебнице. Об этом сообщает The New York Times.

Он был случайно задержан в 2017 году, поскольку его приняли за разыскиваемого преступника. В суде штата Гавайи обвиняемый не в своих преступлениях заявлял о недоразумении. Спристерсбах и настоящий правонарушитель были даже не похожи, но судья не принял это в расчёт. Бездомный был отправлен в психиатрическую лечебницу. В ней безвинно осужденного систематически кололи транквилизаторами, когда он пытался добиться справедливости.

Почти три года спустя один из психиатров усомнился в том, что пациент является сумасшедшим преступником. Врач по собственной инициативе нанял частного детектива. который сверил отпечатки пальцев осужденного и преступника. Выяснилось, что осудили не того.

В Польше в 2000 году мужчина был приговорён к 25 годам заключения за изнасилование. Он провёл в заключении 19 лет, когда его невиновность была доказана. Власти страна назначили ему компенсацию в $3,5 млн.