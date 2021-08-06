Мужчина провёл два года в психбольнице из-за ошибки судьи

Бездомный из США Джошуа Спристерсбах по ошибке судьи провел два года в психиатрической лечебнице. Об этом сообщает The New York Times.
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Почти три года спустя один из психиатров усомнился в том, что пациент является сумасшедшим преступником. Врач по собственной инициативе нанял частного детектива. который сверил отпечатки пальцев осужденного и преступника. Выяснилось, что осудили не того.
В Польше в 2000 году мужчина был приговорён к 25 годам заключения за изнасилование. Он провёл в заключении 19 лет, когда его невиновность была доказана. Власти страна назначили ему компенсацию в $3,5 млн.