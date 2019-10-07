https://static.news.ru/photo/d40d2e32-e93e-11e9-8397-fa163e074e61_660.jpg Виталий Кличко Фото: Dmitry Golubovich/ Russian Look/Global Look Press

Подготовительное заседание назначил Окружной административный суд Киева по иску мэра столицы Виталия Кличко к кабмину и премьеру из-за увольнения. Рассмотрение дела назначено на 31 октября, Кличко судится из-за увольнения с поста главы городской государственной администрации.

Это вторая должность спортсмена, которую он занимает одновременно с работой мэра. На пост мэра Кличко был назначен 5 июня 2014 года, главой госадминистрации стал 25 июня того же года.

О рассмотрении иска сообщила пресс-служба суда. Виталий Кличко намерен судиться не только с министрами, которые инициировали его увольнение со второй должности, но и премьер-министром Алексеем Гончаруком. Истец просит признать действия кабмина о внесении представления президенту Украины об увольнении Кличко с поста председателя Киевского городской государственной администрации и отменить аналогичное предложение премьер-министра.

Ранее News.ru сообщал, что мэр Киева Виталий Кличко заявил, что досрочные выборы главы города обойдутся бюджету примерно в 280 млн гривен (около $11,6 млн). При этом уже через восемь месяцев пройдёт предусмотренное законом голосование, отметил он.