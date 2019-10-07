Подготовительное заседание назначил Окружной административный суд Киева по иску мэра столицы Виталия Кличко к кабмину и премьеру из-за увольнения. Рассмотрение дела назначено на 31 октября, Кличко судится из-за увольнения с поста главы городской государственной администрации.
Это вторая должность спортсмена, которую он занимает одновременно с работой мэра. На пост мэра Кличко был назначен 5 июня 2014 года, главой госадминистрации стал 25 июня того же года.
О рассмотрении иска
Ранее News.ru сообщал, что мэр Киева Виталий Кличко заявил, что досрочные выборы главы города обойдутся бюджету примерно в 280 млн гривен (около $11,6 млн). При этом уже через восемь месяцев пройдёт предусмотренное законом голосование, отметил он.
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