https://static.news.ru/photo/c359b730-e089-11e9-b613-fa163e074e61_660.jpg Виталий Кличко Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что досрочные выборы главы города обойдутся бюджету примерно в 280 млн гривен (около $11,6 млн). При этом уже через восемь месяцев пройдёт предусмотренное законом голосование, отметил он.

Политик связал желание представителей партии «Слуга народа» о проведении преждевременного избирательного процесса с борьбой за власть, передаёт NewsOne .

Приблизительно 280 миллионов [гривен] будут стоить эти выборы, а через восемь месяцев, в октябре 2020-го, уже своевременные выборы, прописанные по конституции. И есть вопрос: есть смысл это делать? — подчеркнул он.

Ранее, как писал News.ru, Кличко говорил, что попросит Верховную раду распустить Киевский городской совет и назначить досрочные местные выборы.

Местные выборы на Украине должны пройти осенью 2020 года. Президент страны Владимир Зеленский поручил провести выборы «на новой территориальной основе» в 2019–2020 годах. Сам Кличко заявил, что его партия «Удар» в случае проведения досрочных выборов будет в них участвовать. Кличко пообещал бороться за пост мэра украинской столицы на следующих выборах.