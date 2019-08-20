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Первомайский районный суд Бишкека рассмотрел жалобу адвоката Сергея Слесарева о незаконном задержании экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

Слесарев пытался доказать неправомерность действий правоохранительных органов Киргизии по отношению к бывшему президенту страны в связи с его неприкосновенностью, передаёт РИА Новости.

Суд постановил оставить жалобу защиты без удовлетворения, — зачитал решение судья Первомайского райсуда Абдуразак Боромбаев.

Атамбаев сейчас находится в СИЗО госкомитета нацбезопасности. Во вторник, 20 августа, районный суд продлил арест киргизского лидера до 26 октября, экс-главу республики подозревают в причастности к незаконным сделкам с земельными участками, писал News.ru.

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