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Телеканал «112 Украина» требует у властей объяснений касательно возбуждения в отношении него уголовного дела.

Об этом сообщил сам телеканал на своём сайте. В частности, руководство «112 Украина» интересует информация о том, что за уголовным производством против него стоит глава офиса президента страны Владимира Зеленского...