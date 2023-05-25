Суд Праги отменил оправдательный приговор активисту Крымской весны Верховный суд Праги отменил оправдательный приговор россиянину Франчетти

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Александр Франчетти

Верховный суд Праги отменил оправдательный приговор россиянину Александру Франчетти, обвиняемому в создании ОПГ с целью диверсий и вооруженных нападений на правительственные структуры, объекты критической инфраструктуры и жителей Украины, сообщил телеканал CT24. Дело Франчетти, участвовавшего в событиях Крымской весны, будет рассмотрено повторно.

Мужчина обвиняется в причастности к насильственному задержанию не менее 11 проукраинских активистов во время событий 2014 года в Крыму. Франчетти свою вину отрицал. Россиянина могут приговорить к лишению свободы на срок до 15 лет за создание организованной преступной группы с целью совершения теракта, — говорится в сообщении.

Согласно обвинительному заключению, россиянину вменяли создание двух группировок, целью которых было способствовать присоединению Крыма к России.

Франчетти был задержан в аэропорту Праги в сентябре 2021 года по запросу Украины. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства и правовые основания для задержания россиянина. В октябре 2022 года пражский суд вынес оправдательный приговор и разрешил Франчетти покинуть страну, после освобождения активист вернулся в Россию.