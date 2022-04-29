Суд Латвии вернул в эфир пять телеканалов «Газпром-Медиа»

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Административный районный суд Риги решил убрать из чёрного списка пять развлекательных телеканалов холдинга «Газпром-медиа», сообщил председатель Нацсовета по электронным СМИ Латвии Ивар Аболиньш в Twitter. Таким образом, в латвийский телевизионный эфир вернутся THT-Comedy, THT4 International, FRIDAY International, KHL TV channel и TNT Music.

Принято решение вернуть в информационное пространство Латвии пять заблокированных каналов. Это решение будет обжаловано, — сказал Аболиньш.

Ранее Национальный совет Латвии по СМИ запретил вещание семи телеканалов, входящих в группу Russia Today. Чиновники объяснили решение тем, что этими медиаресурсами «владеет» российский журналист Дмитрий Киселёв, в отношении которого введены европейские санкции. В число запрещённых каналов вошли RT и RT HD, RT TV, а также RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary и RT Documentary HD.

21 октября 2021 года Нацсовет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию на вещание русскоязычного Первого Балтийского канала. Решение объяснили нарушениями закона об электронных СМИ, рассказал глава совета Ивар Аболиньш.