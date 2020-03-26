Австралиец Брентон Таррант, в марте 2019 года расстрелявший прихожан двух мечетей в новозеландском городе Крайстчёрч, признал себя виновным по всем пунктам: в совершении теракта, убийстве 51 человека и покушении на убийство 40 человек.
Заявление о признании вины делает избыточным шестинедельный судебный процесс, который должен был начаться в июне. Суд вместо этого сразу же перейдёт к оглашению приговора,
Как писал NEWS.ru, Брентон Таррант назвал нападения на мечети местью за теракты в Европе. В частности, за инцидент в Стокгольме в 2017 году. Тогда в результате наезда грузовика, управляемого террористом, на пешеходов в центре шведской столицы погибли пять человек.
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